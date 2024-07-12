Массовое ДТП с летальным исходом произошло на автодороге в Кабардино-Балкарии

Сегодня утром на автодороге в КБР столкнулись четыре транспортных средства. В результате происшествия погибло несколько человек.

Утром 21 июля в Кабардино-Балкарии произошла смертельная авария с участием четырех автомобилей. Об этом сказано в заявлении управления ГИБДД по региону.

ДТП случилось на федеральной автодороге в Баксанском районе.

"Около 11.20 мск в воскресенье на 3-м километре автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус между населенными пунктами Дыгулыбгей и Атажукино Баксанского района произошло столкновение двух автомашин Лада Приора, а также ВАЗ-2106 и Лада Калина"

– пресс-служба управления

Авария унесла жизни трех человек. Еще у двоих диагностированы различные травмы, их отвезли в больницу в Баксане.