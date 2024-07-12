Вестник Кавказа

Лесной пожар охватил Туапсинский район

Лесной пожар охватил Туапсинский район
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный лесной пожар разгорелся в Туапсинском районе недалеко от Анастасиевских водопадов. Во власти огня оказалась территория в 1,9 га. На месте работают пожарные.

Неподалеку от Анастасиевских водопадов в Туапсинском районе Кубани, произошло возгорание сухой растительности площади 1,9 га. Причины ЧП восстанавливаются, однако не исключен человеческий фактор на фоне продолжающейся жары и засухи, установившихся в регионе.

«Лесопожарные формирования тушат огонь в районе села Кривенковское возле Анастасиевских водопадов на площади 1,9 га. Всего задействовано 22 человека и шесть единиц техники»

– оперативный штаб Краснодарского края

В данном случае были задействованы силы и средства местных пожарных служб, однако Оперштаб отмечает, что возможно к тушению пожара будут подключены дополнительные силы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1690 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Найдено тело туристки, пропавшей в море на сапе под Туапсе

Найдено тело туристки, пропавшей в море на сапе под Туапсе

Лесной пожар под Туапсе локализован

Лесной пожар под Туапсе локализован

Под Туапсе загорелся лес

Под Туапсе загорелся лес

Легковушка разбилась в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Легковушка разбилась в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы