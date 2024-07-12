Лесной пожар охватил Туапсинский район

Крупный лесной пожар разгорелся в Туапсинском районе недалеко от Анастасиевских водопадов. Во власти огня оказалась территория в 1,9 га. На месте работают пожарные.
Неподалеку от Анастасиевских водопадов в Туапсинском районе Кубани, произошло возгорание сухой растительности площади 1,9 га. Причины ЧП восстанавливаются, однако не исключен человеческий фактор на фоне продолжающейся жары и засухи, установившихся в регионе.
«Лесопожарные формирования тушат огонь в районе села Кривенковское возле Анастасиевских водопадов на площади 1,9 га. Всего задействовано 22 человека и шесть единиц техники»
– оперативный штаб Краснодарского края
В данном случае были задействованы силы и средства местных пожарных служб, однако Оперштаб отмечает, что возможно к тушению пожара будут подключены дополнительные силы.