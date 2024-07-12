Пожар в Коктебеле тушили 4 дня

Масштабный лесной пожар, охвативший десятки гектаров Карадагского заповедника, наконец удалось потушить. Пожарные боролись с пламенем в течение 4 дней.

Крупное возгорание ликвидировано в Карадагском заповеднике Крыма. Об окончании тушения под Коктебелем заявили в МЧС России.

"Лесной пожар на территории Карадагского заповедника в поселке городского типа Коктебель полностью ликвидирован"

– МЧС

По окончательной оценке, площадь пожара достигла 40 га.

Напомним, возгорание началось в понедельник 15 июля. Изначально огонь пылал на 20 га, но из-за способствовавшей распространению пламени погоды – было сухо и ветрено – к утру вторника он распространился на вдвое большую площадь.

Причиной пожара стал человеческий фактор: огонь занялся от искры, которая возникла при резке металла с помощью болгарки. Она попала на сухую траву, и та загорелась.

Открыто уголовное дело в отношении человека, действия которого привели к огненной беде. Им оказался 50-летний мужчина.