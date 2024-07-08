Пожар в крымском Коктебеле не сдается

За ночь площадь возгорания в крымском курортном поселке Коктебель не изменилась, однако справиться с огнем не удается, несмотря на все усилия полутысячной группировки спасателей.

Более 500 спасателей тушат природные пожары в Крыму – самую большую тревогу у МЧС вызывает масштабное возгорание в курортном поселке Коктебель, справиться с которым пока не удается, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Сухая, жаркая и ветреная погода, установившаяся на территории республики Крым, стала причиной быстрого распространения природных пожаров... Всего от РСЧС для ликвидации 5 пожаров привлечены 524 человека и 92 единицы техники"

- МЧС России

Огнеборцы потушили очаг возгорания в Симферопольском районе, где площадь пожара составляла 15 га, на такой же площади ликвидировали очаг на территории Феодосийского участкового лесничества, справились пожарные и с открытым горением сухой травы на площади в 2 га на территории Грушевского участкового лесничества, и с более масштабным возгоранием в 17 га в пгт. Новофедоровка Сакского района, передает "Интерфакс".

А вот огонь в поселке Коктебель не сдается, и хотя за ночь площадь пожара не возросла, достичь ощутимых успехов в борьбе с возгоранием спасателям не удается, хотя на него было совершено боле 60 сбросов воды. С утра аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолеты Ми-8 МЧС России и Росгвардии возобновили сбросы.