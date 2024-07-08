В Крыму пылает курортный Коктебель

В легендарном крымском курортном поселке Коктебель пылает низовой пожар: из-за жары вспыхнула травяная подстилка, огонь охватил уже площадь в 30 гектаров, тушат возгорание почти 300 огнеборцев и авиатехника.

В знаменитом крымском курортном поселке Коктебель тушат очередной природный пожар – установившаяся в регионе жара спровоцировала воспламенение сухой растительности, огонь в считанные часы охватил площадь в 30 га, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара в поселке городского типа Коктебель увеличилась до 30 га. Работа усложняется устойчивой жаркой погодой - 32 градуса по Цельсию и порывами ветра 11 м/с"

- МЧС России

Спасатели нарастили группировку огнеборцев до 278 человек, на месте работают 28 единиц техники, задействована и авиация – в тушении задействованы два вертолета МЧС России и самолет Росгвардии, оборудованные устройствами для сброса воды. На очаг возгорания сброшено уже 265 кубометров, совершено 53 вылета.

Тушение пожара осложняет не только жара, но и сильный ветер – уже занялась огнем значительная часть заповедника "Карадагский", - добавили в ведомстве.