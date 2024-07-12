Вестник Кавказа

Азербайджан рассказал о продолжающихся обстрелах Кельбаджара Арменией

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские ВС атаковали накануне азербайджанские позиции в направлении Кельбаджарского района, сообщили в Баку. Обстрелы совершались поздно вечером.

Вечером 20 июля позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района. Об этом информирует Минобороны страны.

В сообщении, размещенном на сайте министерства, сказано, что огонь велся вооруженными силами Армении из крупнокалиберного оружия.

"Примерно в 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису Басаркечярского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Истису Кельбаджарского района"

– азербайджанское оборонное ведомство

В Минобороны добавили, что ВС республики приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

После победы в войне и возвращения своих территорий, находившихся долгие годы под армянской оккупацией, Азербайджан столкнулся с проблемой минирования своих районов и обилием большого количества неразорвавшихся боеприпасов. В частности, в эту пятницу в Кельбаджаре подорвался на мине 55-летний житель села, занимавшийся сельскохозяйственными работами. Мужчина получил различные травмы, но выжил.

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