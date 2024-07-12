Азербайджан рассказал о продолжающихся обстрелах Кельбаджара Арменией

Вечером 20 июля позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района. Об этом информирует Минобороны страны.
В сообщении, размещенном на сайте министерства, сказано, что огонь велся вооруженными силами Армении из крупнокалиберного оружия.
"Примерно в 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису Басаркечярского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Истису Кельбаджарского района"
– азербайджанское оборонное ведомство
В Минобороны добавили, что ВС республики приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.
После победы в войне и возвращения своих территорий, находившихся долгие годы под армянской оккупацией, Азербайджан столкнулся с проблемой минирования своих районов и обилием большого количества неразорвавшихся боеприпасов. В частности, в эту пятницу в Кельбаджаре подорвался на мине 55-летний житель села, занимавшийся сельскохозяйственными работами. Мужчина получил различные травмы, но выжил.