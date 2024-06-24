Взрыв прогремел сегодня в Кельбаджаре

В освобожденном от армянской оккупации Кельбаджаре сегодня снова прогремел взрыв: на армянской мине подорвался 55-летний мужчина, который занимался в селе сельскохозяйственными работами.

В азербайджанском селе Агдабан в Кельбаджарском районе страны сегодня снова прогремел взрыв - на мине подорвался 55-летний мужчина.

Халифа Гусейнов занимался в селе сельскохозяйственными работами и не заметил смертоносного "сюрприза", оставленного армянскими военными – взрыв был мощным, но пострадавший выжил – его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Trend.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники отдела полиции Кельбаджарского района, они проводят расследование по факту подрыва.

Напомним, после победного окончания войны и освобождения от армянской оккупации Азербайджан столкнулся с проблемой минирования своих территорий и обилием неразорвавшихся боеприпасов, которые продолжают уносить жизни людей.