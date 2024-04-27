Вестник Кавказа

Баку: Ереван скрывает карты минных полей в глубине Карабаха

Агдам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карты минных полей, переданные Арменией Азербайджану, имеют невысокую точность. Кроме того, проблемой является то, что Ереван передал карты с минными полями на территории бывшей линии соприкосновения, а не внутри освобожденных земель Азербайджана, сообщили в ANAMA.

Переданные армянской стороны карты минных полей на территории Азербайджана имеют низкую точность, польза от них не превышает 25%, рассказал на конференции в Ханкенди председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"Обработав эти данные, стало ясно, что польза этих данных не превышает 25 процентов. Это очень низкий показатель"

– Вугар Сулейманов

Он добавил, что Ереван передал карты, имеющие отношение к небольшому участку территории. "Данные охватывают только бывшую линию соприкосновения", - пояснил председатель правления ANAMA.

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