ANAMA: формуляры Еревана о минных полях бесполезны и неточны

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию сообщило, что предоставленные Арменией документы о заминированных территориях не соответствуют действительности. Точки, которые указаны в формулярах Еревана, не совпадают с реальным положением минных полей.

Армения передала Азербайджану 8 новых формуляров с данными, где расположены минные поля на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию назвало эти документы неточными и бесполезными, так как точки указанные в формулярах не совпадают с реальным нахождением заминированных территорий.

В ANAMA подчеркнули, что такое же несоответствие было в предыдущих формулярах, которые ранее предоставляла армянская сторона.

Сообщается, что основные данные, указанные в формулярах, относятся к линии соприкосновения, которая находилась в Кяльбаджарском районе вокруг хребта Муровдаг.

Подчеркивается, что армянская сторона до сих пор не предоставила информацию о минных полях на территории Ходжавендского, Тертерского и Геранбойского районов, а также тех районов, которые были заминированы в ходе отступления армянских военных группировок в 2020 году.

В ANAMA напомнили, что точность формуляров, которые Ереван ранее передал Баку о минных полях в Агдамском, Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах, составила 25%.

"Если посмотреть на статистику минных происшествий, то мы станем свидетелями высокого уровня загрязнения минами не только территорий вдоль бывшей линии соприкосновения, но и населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, берегов рек, лесных массивов и кладбищ. После Второй Карабахской войны из 345 жертв мин 247 человек погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате минных инцидентов, произошедших за пределами бывшей линии соприкосновения"

– ANAMA

В Агентстве по разминированию подчеркнули, что минирование гражданских территорий является преступлением против человечности и нарушает положение международного права.