Вестник Кавказа

Армения пообещала передать Азербайджану 8 карт минных полей

Армения пообещала передать Азербайджану 8 карт минных полей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении сообщили о намерении передать Азербайджану еще 8 карт минных полей. Новые формуляры о заминированных территориях выявили в СНБ Армении.

В ближайшие дни Ереван собирается передать Баку новые карты минных полей, речь идет о восьми формулярах с соответствующей информацией.

В СНБ Армении сообщили, что обнаруженные журналы "в ближайшие дни будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам, а их копии будут отправлены международным партнерам".

На освобожденных территориях Азербайджана продолжают случаться минные инциденты. Карабах, несмотря на прилагаемые усилия, остается одним из самых загрязненных минами регионов.

Согласно сообщениям армянской стороны, новые карты создаются путем опросов военных.

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