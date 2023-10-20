РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Карабахе найдены минные склады ВС Армении

В Карабахе найдены минные склады ВС Армении
В бывшей зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана были найдены складские помещения с большим количеством снарядом. Выявлено, что боеприпасы были изготовлены в Республике Армения.

В процессе обхода Карабахского экономического региона азербайджанскими саперами найдены складские помещения с минными снарядами и взрывными самодельными механизмами. Такое заявление на своей странице опубликовало Министерство обороны республики.

Как стало известно, часть боеприпасов была сделана два года назад в Армении. Найденные взрывные механизмы произведены самодельным способом из боевых снарядов.

До установления ППП "Лачин" правительство Азербайджана регулярно публиковало факты о контрабанде оружия армией Республики Армения в Карабахский экономический регион.

Мины-ловушки обезвреживают азербайджанские саперы в Карабахе

Мины-ловушки обезвреживают азербайджанские саперы в Карабахе

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1270 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version