В Карабахе найдены минные склады ВС Армении

Опубликовано: 9:55, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

В бывшей зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана были найдены складские помещения с большим количеством снарядом. Выявлено, что боеприпасы были изготовлены в Республике Армения.

В процессе обхода Карабахского экономического региона азербайджанскими саперами найдены складские помещения с минными снарядами и взрывными самодельными механизмами. Такое заявление на своей странице опубликовало Министерство обороны республики.

Как стало известно, часть боеприпасов была сделана два года назад в Армении. Найденные взрывные механизмы произведены самодельным способом из боевых снарядов.

До установления ППП "Лачин" правительство Азербайджана регулярно публиковало факты о контрабанде оружия армией Республики Армения в Карабахский экономический регион.