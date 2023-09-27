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Мины-ловушки обезвреживают азербайджанские саперы в Карабахе

Мины-ловушки обезвреживают азербайджанские саперы в Карабахе
© Фото: Минобороны Азербайджана
В Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается процесс разминирования территорий. Информацию о ходе разминирования сегодня распространило Минобороны Азербайджана. Ведомство предоставило также фото и видео.

Азербайджанские военные продолжают работы по очищению от мин и неразорвавшихся боеприпасов Карабахского экономического района АР. Фотографии и видеозапись, на которых запечатлены процесс разминирования и его результаты, опубликовало сегодня Минобороны АР.

"Значительное количество противопехотных, противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на дороге Гозлукерпю-Гасанли, были обезврежены с соблюдением мер безопасности"

– МО АР

В ведомстве добавили, что азербайджанские саперы обезвреживают также мины-ловушки и бомбы, которые они находят на очищаемых землях.

 

Мины-ловушки обезвреживают азербайджанские саперы в Карабахе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Мины-ловушки обезвреживают азербайджанские саперы в Карабахе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Мины-ловушки обезвреживают азербайджанские саперы в Карабахе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Мины-ловушки обезвреживают азербайджанские саперы в Карабахе
© Фото: Минобороны Азербайджана
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