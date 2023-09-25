Военный автомобиль ВС Азербайджана подорвался на мине в Карабахе

В результате взрыва на мине автомобиля с азербайджанскими военными погибли два человека. Также один военнослужащий был ранен, в настоящее время он находится в медучреждении. По словам врачей, его жизни вне опасности.
«В результате взрыва противотанковой мины, установленной заранее в целях террора на пути обеспечения позиций ВС Азербайджана, погибли военнослужащие азербайджанской армии Шадманов Акрам Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу. Другой военнослужащий, Алиев Эльвин Талех оглу, получил телесные повреждения различной степени тяжести. После оказания ему первой медицинской помощи, он был немедленно эвакуирован в близлежащее военно-медицинское учреждение»
– Минобороны Азербайджана
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.