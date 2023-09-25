Военный автомобиль ВС Азербайджана подорвался на мине в Карабахе

Опубликовано: 12:25, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Двое азербайджанских военнослужащих погибли и один пострадал в результате подрыва автомобиля на мине в Карабахе.

В результате взрыва на мине автомобиля с азербайджанскими военными погибли два человека. Также один военнослужащий был ранен, в настоящее время он находится в медучреждении. По словам врачей, его жизни вне опасности.

«В результате взрыва противотанковой мины, установленной заранее в целях террора на пути обеспечения позиций ВС Азербайджана, погибли военнослужащие азербайджанской армии Шадманов Акрам Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу. Другой военнослужащий, Алиев Эльвин Талех оглу, получил телесные повреждения различной степени тяжести. После оказания ему первой медицинской помощи, он был немедленно эвакуирован в близлежащее военно-медицинское учреждение»

– Минобороны Азербайджана

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.