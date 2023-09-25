Виновные в гибели людей от мин в Карабахе задержаны

Опубликовано: 11:42, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские правоохранители проинформировали о задержании виновных в гибели людей при подрыве мин в Карабахе.

Служба госбезопасности Азербайджана проинформировала о том, что виновные во взрывах мин в Карабахе задержаны. Ранее сообщалось о том, что в результате подрыва на минах погибли шесть человек.

«В ходе антитеррористических мероприятий 20 сентября были разоружены и задержаны лица, подозреваемые в участии в составе незаконного организованного вооруженного формирования и совершении террористических действий, в том числе причастных к гибели двух гражданских лиц и четырех полицейских в результате произошедших 19 сентября взрывов мин в туннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района и 58-м км дороги Ахмедбейли - Физули – Шуша»

– Служба госбезопасности Азербайджана

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.