В Шуше тракторист подорвался на мине

Опубликовано: 14:26, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередной минный инцидент случился на освобожденных территориях Азербайджана. В Шуше на мине подорвался трактор, ЧП обошлось без жертв.

Мирный житель в Шуше пострадал от мины сегодня.

По данным МВД Азербайджана, взрыв прогремел в селе Халфалы Шушинского района, местный тракторист занимался дорожно-строительными работами.

Данная территория находится под контролем армии Азербайджана, она еще не была разминирована.

В результате взрыва мужчина 1965 года рождения получил легкие травмы.

"Минирование жилых территорий в очередной раз является показателем коварных намерений Армении против мирного населения и проявлением терроризма"

– заявление