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В Шуше тракторист подорвался на мине

В Шуше тракторист подорвался на мине
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередной минный инцидент случился на освобожденных территориях Азербайджана. В Шуше на мине подорвался трактор, ЧП обошлось без жертв.

Мирный житель в Шуше пострадал от мины сегодня.

По данным МВД Азербайджана, взрыв прогремел в селе Халфалы Шушинского района, местный тракторист занимался дорожно-строительными работами.

Данная территория находится под контролем армии Азербайджана, она еще не была разминирована.

В результате взрыва мужчина 1965 года рождения получил легкие травмы.

"Минирование жилых территорий в очередной раз является показателем коварных намерений Армении против мирного населения и проявлением терроризма"

– заявление

В ООН направлено обращение жертв армянского минного террора в Карабахе

В ООН направлено обращение жертв армянского минного террора в Карабахе

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