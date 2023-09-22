В Шуше тракторист подорвался на мине

Очередной минный инцидент случился на освобожденных территориях Азербайджана. В Шуше на мине подорвался трактор, ЧП обошлось без жертв.
Мирный житель в Шуше пострадал от мины сегодня.
По данным МВД Азербайджана, взрыв прогремел в селе Халфалы Шушинского района, местный тракторист занимался дорожно-строительными работами.
Данная территория находится под контролем армии Азербайджана, она еще не была разминирована.
В результате взрыва мужчина 1965 года рождения получил легкие травмы.
"Минирование жилых территорий в очередной раз является показателем коварных намерений Армении против мирного населения и проявлением терроризма"
– заявление