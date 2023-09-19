В ООН направлено обращение жертв армянского минного террора в Карабахе

Опубликовано: 16:56, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Пострадавшие от минного террора, их семьи и гражданское общество Азербайджана призывают остановить минирование азербайджанских территорий. В ООН направлено обращение с требованием осудить действия Армении в регионе.

Обращение в ООН в связи с минным террором Армении на азербайджанских территориях направили совместно пострадавшие от мин и члены семей жертв, а также представители гражданского общества Азербайджана.

Армянская сторона с 1991 года установила на территории Азербайджана более 1 миллиона мин. Работы, проводимые азербайджанской стороной по разминированию освобожденных от оккупации земель, позволили на данный момент обнаружить и обезвредить около 95 тыс мин и других взрывных устройств. Работы ведутся круглосуточно, но Азербайджан остается одной из самых загрязненных минами стран мира, страной с наибольшим числом пострадавших от мин. Жертвами минного террора со стороны Армении стали 3393 азербайджанца, из них 357 - дети, 38 - женщины.

В обращении, направленном в ООН отмечается, что заявление от 10 ноября 2020 года, не остановило армянскую сторону - минный террор не прекращен по сей день. Руководство РА поначалу отрицало существование карт минных полей, затем по требованию Баку были представлены некоторые ”карты минных полей", оказавшиеся недостоверными. С 10 ноября 2020 года по 19 сентября 2023 года от мин в Карабахе и Восточном Зангезуре пострадали 314 азербайджанцев, из них погиб 61 человек. Половина пострадавших - гражданские лица, подчеркивается в документе.

По указанию Армении незаконный режим военной хунты в Карабахе и армянские диверсионные группы продолжают минировать азербайджанские территории. За последние сутки жертвами этого минного террора стали уже шесть человек.

"Международные структуры часто говорят о важности обеспечения проезда по Лачинской дороге для армян. Почему они не говорят о том, сколько вновь изготовленных мин было переброшено по этой дороге для минирования азербайджанских территорий после 2020 года? Как мины, произведенные в 2021 году, попали на территорию Азербайджана? Почему об этом не спрашивают? Подобные случаи удалось предотвратить только благодаря созданию в апреле 2023 года Лачинского поста. Всем нам хорошо известно, для чего предназначены эти мины. Цель – не допустить возвращения вынужденных переселенцев, запугать их, всеми способами препятствовать начатым крупномасштабным созидательным работам в Карабахе и Восточном Зангезуре. Каждая семья жертв мин сталкивается с трагедией. Это огромное горе, неизлечимая рана. Мы - люди, которые живут с этими ранами. Мы требуем от ООН, других международных организаций, государств мира дать оценку этим действиям Армении. Мы хотим жить в условиях мира и спокойствия. Мы хотим мира без мин! Отсюда мы обращаемся ко всем прогрессивным людям мира: Возвысьте голос в знак протеста против усиливающейся минной войны, террористической деятельности Армении против Азербайджана!"

– обращение

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.