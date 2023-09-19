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Грузовик подорвался на мине в Ходжавендском районе Азербайджана

Грузовик подорвался на мине в Ходжавендском районе Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшей ночью на противотанковой мине в Ходжавендском районе Азербайджана подорвался грузовой автомобиль, погибли два человека.

Минувшей ночью около 04:00 (03:00 мск) в полицию поступила информация о том, что на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по территории Ходжавендского района Азербайджана, на противотанковой мине подорвался грузовой автомобиль, есть жертвы, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, грузовик марки "Shacman Howo", принадлежащий ОАО "Азеравтойол", подорвался на противотанковой мине, заложенной диверсионно-подрывной группой вооруженных сил Армении, водитель и пассажир погибли на месте, сообщили Trend в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В результате террористического акта погибли гражданские лица, являвшиеся сотрудниками Управления № 43 Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана - Фархад Гулиев и Самир Садыхов.

По факту в Главном следственном управлении СГБ Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям "терроризм", "убийство двух и более лиц организованной бандой", а также "незаконное приобретение, хранение, перевозка и транспортировка огнестрельного оружия, его комплектных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств организованной группой" и другим статьям.

По уголовному делу проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия.

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