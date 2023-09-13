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Минный террор Армении: экскаватор подорвался в Лачинском районе

Минный террор Армении: экскаватор подорвался в Лачинском районе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЧП с миной произошло сегодня в Лачине. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Противотанковая мина сработала сегодня днем в Лачинском районе, рассказали в МВД Азербайджана.

Взрыв прогремел примерно в 16:00 по местному времени (15:00 мск) в селе Газидере. На мине оказался экскаватор. Владелец транспортного средства – одна из компаний, которые осуществляют работы по ремонту и восстановлению на берегу реки Хакари.

При взрыве никто не пострадал, однако оказался поврежден сам экскаватор.

Полиция проводит разбирательство.

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