Минный террор Армении: экскаватор подорвался в Лачинском районе

ЧП с миной произошло сегодня в Лачине. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
Противотанковая мина сработала сегодня днем в Лачинском районе, рассказали в МВД Азербайджана.
Взрыв прогремел примерно в 16:00 по местному времени (15:00 мск) в селе Газидере. На мине оказался экскаватор. Владелец транспортного средства – одна из компаний, которые осуществляют работы по ремонту и восстановлению на берегу реки Хакари.
При взрыве никто не пострадал, однако оказался поврежден сам экскаватор.
Полиция проводит разбирательство.