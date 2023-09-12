В Баку напомнили о минном терроре Армении

Опубликовано: 9:43, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Помощник президента АР сообщил, что Ереван продолжает устанавливать мины по всему периметру "серой зоны". Он добавил, что с 1991 года жертвами мин стали свыше 3 тыс мирных жителей.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявил, что Армения продолжает устанавливать мины по всему периметру "серой зоны".

Он на своей странице в сети "Х" подчеркнул, что с 1991 года жертвами мин, которые были установлены армянской стороной, стали 3 385 мирных граждан Азербайджана.

"Армения и незаконный режим марионеточной хунты продолжают устанавливать мины, произведенные в Армении, по всему периметру "серой зоны"

- Хикмет Гаджиев

Гаджиев также опубликовал таблицу, на которой продемонстрированы показатели минной политики Еревана против Баку.

официальная страница Хикмета Гаджиева в соцсети Х