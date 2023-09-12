В Баку напомнили о минном терроре Армении

Помощник президента АР сообщил, что Ереван продолжает устанавливать мины по всему периметру "серой зоны". Он добавил, что с 1991 года жертвами мин стали свыше 3 тыс мирных жителей.
Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявил, что Армения продолжает устанавливать мины по всему периметру "серой зоны".
Он на своей странице в сети "Х" подчеркнул, что с 1991 года жертвами мин, которые были установлены армянской стороной, стали 3 385 мирных граждан Азербайджана.
"Армения и незаконный режим марионеточной хунты продолжают устанавливать мины, произведенные в Армении, по всему периметру "серой зоны"
- Хикмет Гаджиев
Гаджиев также опубликовал таблицу, на которой продемонстрированы показатели минной политики Еревана против Баку.