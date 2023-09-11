Армянские военные в третий раз за день обстреляли Гедабейский район Азербайджана

Опубликовано: 23:07, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередной обстрел был произведен сегодня вечером армянскими военными. Под их огонь попали азербайджанские позиции в Гедабейском районе.

Минобороны Азербайджана сообщило о третьем за сегодняшний день обстреле, который был произведен ВС Армении.

Армянские военные стреляли с 22:00 до 22:10 по местному времени (с 21:00 до 21:10 мск) с позиций в направлении населенных пунктов Джил и Имирли Чамбаракского района. Они целились по азербайджанским позициям в направлении двух поселков Гедабейского района – Айривенга и Гараваллер.

В министерстве подчеркнули, что азербайджанские подразделения приняли ответные меры.