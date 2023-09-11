Армения обстреляла Азербайджан в день начала военных учений с США

Опубликовано: 16:44, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Новоивановка Гедабейского района. Азербайджаном были приняты ответные меры. Обстрел случился в день начала военных учений Армении и США.

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Как заявили в ведомстве, обстрел велся из стрелкового оружия с позиций в селе Джил Чемберекского района. Под обстрел попали позиции армии АР в Новоивановке Гедабейского района.

Отмечается, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Стоит добавить, что обстрел позиций армии Азербайджана произошел в день начала армяно-американских военных учений на территории Армении.