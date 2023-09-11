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Учения с США стартовали в Армении

Военный
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армяно-американские учения открылись в РА сегодня. Они продлятся до 20 сентября.

Учения Eagle Partner 2023 стартовали сегодня в Армении, имела место церемония открытия маневров.

В маневрах задействованы 175 армянских и 85 американских бойцов. Место проведения - Зар и Армавир.

"Учения помогут подготовить 12-ю миротворческую бригаду Армении к выполнению стандартов НАТО для проведения оценки позднее в этом году"

– командование армии США в Европе и Африке

В Кремле отметили ранее, что предстоит глубокий анализ происходящего, причины таких шагов Еревана будут выясняться при тесном контакте с армянским руководством. По оценкам главы российского МИД, ничего хорошего Армению не ожидает.

Напомним, Армения, состоящая в ОДКБ, уже два года отказывается от учений в рамках объединения, однако решила принять учения с США, членом НАТО.

Кремль: учения США в Армении вредят Южному Кавказу

Кремль: учения США в Армении вредят Южному Кавказу

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