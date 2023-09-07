Кремль: учения США в Армении вредят Южному Кавказу

Опубликовано: 15:00, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кремль заявил о том, что проведение совместных учений Армении и США не помогут стабилизировать ситуацию в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе.

"В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки - в любом случае не способствует - и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе"

– Дмитрий Песков

Так официальный представитель Москвы прокомментировал слова главы армянского правительства Никола Пашиняна об ухудшении ситуации в регионе, а также тот факт что Армения и Штаты на будущей неделе планируют провести совместные учения.

В то же время Песков подчеркнул, что российские власти продолжают конструктивную работу с Баку и Ереваном.