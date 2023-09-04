Пашинян разгневал Кремль

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Последние высказывания Пашиняна и армянского МИД не прошли незамеченными в Москве. Российская сторона крайне недовольна сделанными заявлениями и находит их неприемлемыми.

В Москве крайне недовольны речами армянского премьер-министра Никола Пашиняна, поделился дипломатический источник с ТАСС. Армянский лидер выступил с критикой России.

"В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки"

– собеседник ТАСС

С помощью Еревана осуществляются попытки искусственно вытеснить Россию с Южного Кавказа, однако Москва этого не допустит, в Ереване она видит равноправного партнера, это не отношения зависимости, добавил собеседник агентства.

"Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена. Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России"

– источник

Пашинян создает угрозы для России

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, на этот раз в интервью западным СМИ Никол Пашинян зашел слишком далеко. "Его слова о том, что развитие сотрудничества в сфере безопасности с одной только Россией было ошибкой Армении, являются прямой декларацией желания Еревана заменить российские войска и спецслужбы на армянских землях западными. В самом деле, что еще может означать замечание, что Армения на 99% зависит в вопросах безопасности от России? Как известно, армянские границы охраняют российские пограничники, и единственная военная база в РА – российская. Если Пашинян хочет снизить "процент" РФ, значит, речь о появлении в Армении каких-то иных спецслужб и военных. Судя по сегодняшнему приглашению Еревана в НАТО, это будут силовики недружественных Москве государств", - прежде всего сказал он.

"Никол Пашинян продолжает формулировать претензии к России в пассивно-агрессивном виде, делая вид, что Армения сама по себе ничего против российско-армянского союзничества не делает, а весь негатив исходит исключительно со стороны Москвы. Сама по себе эта провокативная привычка особой роли в отношениях двух государств не играет, поскольку Москва на обычный популизм предпочитает не реагировать, понимая, что Пашинян рано или поздно уйдет, а союзнические связи России с Арменией останутся. Однако теперь армянский премьер ставит Кремль перед фактом, что в скором времени в Гюмри может оказаться база НАТО вместо российской базы, и это уже совсем другой разговор. Теперь Ереван угрожает подрывом безопасности России и распространением НАТО на постсоветском пространстве, противостояние которому лежит в основе российской внешней политики", - подчеркнул Андрей Петров.

"На такие угрозы Москва будет отвечать жестко. Возможно, интервью Никола Пашиняна и было рассчитано на жесткую реакцию, чтобы у Еревана возник лишний повод ускорить ввод в Армению западных войск, однако оставить без ответа подобную провокацию трудно. Россия делает все для того, чтобы содействовать подлинным национальным интересам Армении. Реваншистские планы армянских националистов по повторному захвату территорий Азербайджана Москва, разумеется, не поддерживает, поскольку эти преступные планы наносят вред и самой Армении, и всему Южному Кавказу, и российским интересам в регионе. А во все остальном республика всегда находила и находит постоянную поддержку РФ. Нынешняя русофобская политика Еревана – личный выбор ставленника Запада Никола Пашиняна. Один человек не должен разрушать многолетние связи между целыми государствами, поэтому можно быть уверенными, что без реакции выходка армянского премьера не останется", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".