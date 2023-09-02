Пашинян обвинил Москву в невыполнении желаний Еревана

Опубликовано: 23:03, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Председатель правительства Армении Никол Пашинян в очередной раз раскритиковал Москву за то, что она не выполняет реваншистские требования Еревана и не участвует в боевых действиях армянской армии против ВС Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью La Repubblica выступил с резкой критикой в адрес России, сфабриковав обвинения в невыполнении российских обязательств по Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года.

Прежде всего он заявил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, хотя в действительности РМК продолжает сопровождать каждую машину, проезжающую по этому маршруту. По его словам, не обеспечено право на свободное передвижение, хотя армяне из Ханкенди свободно пересекают границу Азербайджана и Армении в обе стороны, что постоянно фиксируется на видео. Кроме того, обязанность предоставления свободного передвижения лежит на Баку, а не на миротворцах, и азербайджанские власти ее исполняют.

Армянский лидер, разумеется, имел в виду свободный ввоз оружия, мин и боевиков в Ханкенди, который действительно был заблокирован 23 апреля с установкой на Лачинской дороге ППП "Лачин". Военная контрабанда и не предусмотрена Трехсторонним заявлением 2020 года, а потому ее прекращение является и де-факто, и де-юре реализацией положений этого основополагающего документа.

Также Никол Пашинян распространил свою позицию по членству в Армении в ОДКБ на всех армянских граждан, придумав, что они разочарованы тем, что Организация не вступает в боевые действия против азербайджанской армии во время военных провокаций ВС Армении. Именно этим премьер-министр Армении объяснил отказ от ратификации документов, обсуждавшихся на прошлогоднем саммите ОДКБ в Ереване.

Далее Никол Пашинян выдал желаемое за действительное, заявив, что видит, будто Россия "отдаляется от Южного Кавказа". Разумеется, он хотел бы это видеть. Переход из российской сферы влияния в сферу влияния Запада лежит в основе пашиняновской внешней политики. После поражения в Карабахской войне основной тактикой Еревана стала пассивная агрессия, а потому Пашинян не заявляет, что Армения сама уходит от России, а изобретает "уход России".