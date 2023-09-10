Лавров дал оценку учениям США в Армении

Опубликовано: 12:45, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ничего хорошего не ждет Армению от того, что НАТО совершает попытки проникнуть на Южный Кавказ. Так прокомментировал Лавров предстоящие учения США и Армении.

Совместные армяно-американские учения не принесут Еревану ничего хорошего и выглядят странно на фоне отказов Армении участвовать в учениях ОДКБ. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, давая ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Учения состоятся на территории Армении с 11 по 20 сентября.

"Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении. <…> У нас это вызывает сожаления - действия армянского руководства"

– Лавров

Министр указал на то, что Ереван пошел на учения с членом НАТО, однако уже несколько лет отказывается от маневров в рамках ОДКБ - объединения, участником которого является. Этот факт выглядит особенно странно, заметил глава МИД РФ.