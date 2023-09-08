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МИД РФ: Армения разжигает вражду с Россией

МИД РФ: Армения разжигает вражду с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Захарова заявила, что инфополе Армении отличает тенденция распространять негативные сообщения о России. Дипломат подчеркнула, что нельзя разжигать вражду, обвиняя РФ во всех бедах армянского народа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что инфопространство Армении отличает тенденция на распространение однобоких и негативных сообщений о России. По ее словам, это «не может удовлетворить ни одну из сторон».

Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе выступления на Российско-армянском медиафоруме в Ереване.

«Думаю, ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях»

– Мария Захарова

Дипломат подчеркнула, что официальная Москва считает недопустимыми попытки разжечь вражду между РФ и Арменией за счет обвинения России во всех бедах армянского народа.

В этой связи она обратила внимание на рост в Армении числа медиаструктур, продвигающих прозападную повестку, более того – «поливающие грязью, не критикующие, а поливающие грязью наши с вами общие межгосударственные механизмы взаимодействия, включая ОДКБ и ЕАЭС».

Далее Захарова отметила, что внесение армянской стороной в черный список на въезд ряда российских деятелей, которые не нарушали закон, также вредит взаимодействию России и Армении.

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