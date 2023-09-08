МИД РФ: Армения разжигает вражду с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что инфопространство Армении отличает тенденция на распространение однобоких и негативных сообщений о России. По ее словам, это «не может удовлетворить ни одну из сторон».
Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе выступления на Российско-армянском медиафоруме в Ереване.
«Думаю, ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях»
– Мария Захарова
Дипломат подчеркнула, что официальная Москва считает недопустимыми попытки разжечь вражду между РФ и Арменией за счет обвинения России во всех бедах армянского народа.
В этой связи она обратила внимание на рост в Армении числа медиаструктур, продвигающих прозападную повестку, более того – «поливающие грязью, не критикующие, а поливающие грязью наши с вами общие межгосударственные механизмы взаимодействия, включая ОДКБ и ЕАЭС».
Далее Захарова отметила, что внесение армянской стороной в черный список на въезд ряда российских деятелей, которые не нарушали закон, также вредит взаимодействию России и Армении.