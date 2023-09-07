Эрдоган обвинил Армению в провокационном поведении

Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о вызовах, которые угрожают стабильности в регионе. По его словам, чувствительность балансов на Южном Кавказе сохраняется из-за поведения Еревана.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о сохранении чувствительности балансов на Южном Кавказе.
По его словам, эта чувствительность сохраняется из-за провокационного поведения Еревана, пишет турецкое издание Anadolu.
Отмечается, что в своем заявлении Эрдоган коснулся вызовов, которые угрожают стабильности в регионе.