Эрдоган обвинил Армению в провокационном поведении

Опубликовано: 12:53, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о вызовах, которые угрожают стабильности в регионе. По его словам, чувствительность балансов на Южном Кавказе сохраняется из-за поведения Еревана.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о сохранении чувствительности балансов на Южном Кавказе.

По его словам, эта чувствительность сохраняется из-за провокационного поведения Еревана, пишет турецкое издание Anadolu.

Отмечается, что в своем заявлении Эрдоган коснулся вызовов, которые угрожают стабильности в регионе.