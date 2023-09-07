Эрдоган призвал исламский мир к единству

Опубликовано: 11:32, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Турецкий президент призвал всех мусульман мира к единению в борьбе исламофобией. Он осудил осквернение Корана в ряде стран Европы, назвав инциденты варварством.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с представителями Совета мусульманских организаций США.

Как пишет Trend, президент Турции напомнил о растущих антиисламских настроениях на Западе. Он подчеркнул, что мусульмане всего мира должны объединиться в борьбе с исламофобией, дискриминацией и нетерпимостью.

Глава государства осудили акции сожжения Корана в ряде европейских государств, сравнив действия провокаторов с варварством. По его словам, такие поступки демонстрируют неуважение к демократии и правам человека.

Эрдоган также подчеркнул важность принятия резолюций ГА ООН и Советом по правам человека, которые квалифицируют оскорбительные заявления и поступки в отношении священных писаний как нарушение международного права.