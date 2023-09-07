РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Эрдоган призвал исламский мир к единству

Эрдоган призвал исламский мир к единству
Турецкий президент призвал всех мусульман мира к единению в борьбе исламофобией. Он осудил осквернение Корана в ряде стран Европы, назвав инциденты варварством.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с представителями Совета мусульманских организаций США.

Как пишет Trend, президент Турции напомнил о растущих антиисламских настроениях на Западе. Он подчеркнул, что мусульмане всего мира должны объединиться в борьбе с исламофобией, дискриминацией и нетерпимостью.

Глава государства осудили акции сожжения Корана в ряде европейских государств, сравнив действия провокаторов с варварством. По его словам, такие поступки демонстрируют неуважение к демократии и правам человека.

Эрдоган также подчеркнул важность принятия резолюций ГА ООН и Советом по правам человека, которые квалифицируют оскорбительные заявления и поступки в отношении священных писаний как нарушение международного права.

Провокация Салвана Момика вызвала беспорядки в Швеции

Провокация Салвана Момика вызвала беспорядки в Швеции

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1005 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version