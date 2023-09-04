Провокация Салвана Момика вызвала беспорядки в Швеции

Ночью в Мальме произошли беспорядки из-за акции с сожжением Корана. Ранее иракец Салван Моника вновь сжег священное для мусульман писание.
Беспорядки из-за акции с сожжением священной для мусульман книги прокатились по району Русенгорд в шведском Мальме.
Как сообщает пресс-служба полиции города, протестующие забрасывали камнями и различными предметами сотрудников правоохранительных органов.
"Полиция и службы спасения вызваны на улицу Рамельвег. По словам звонившего, там подожжены несколько автомобилей и постройка для раздельного сбора мусора"
- полиция Мальме
В ведомстве заявили, что протесты были вызваны акцией с сожжением Корана, которую устроил иракский беженец Салван Момика.
Провокация с сожжением Корана – не первая в Швеции. 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, тот же Момика сжег писание в центре Стокгольма.