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Провокация Салвана Момика вызвала беспорядки в Швеции

Провокация Салвана Момика вызвала беспорядки в Швеции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ночью в Мальме произошли беспорядки из-за акции с сожжением Корана. Ранее иракец Салван Моника вновь сжег священное для мусульман писание.

Беспорядки из-за акции с сожжением священной для мусульман книги прокатились по району Русенгорд в шведском Мальме.

Как сообщает пресс-служба полиции города, протестующие забрасывали камнями и различными предметами сотрудников правоохранительных органов.

"Полиция и службы спасения вызваны на улицу Рамельвег. По словам звонившего, там подожжены несколько автомобилей и постройка для раздельного сбора мусора"

- полиция Мальме

В ведомстве заявили, что протесты были вызваны акцией с сожжением Корана, которую устроил иракский беженец Салван Момика.

Провокация с сожжением Корана – не первая в Швеции. 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, тот же Момика сжег писание в центре Стокгольма.

Салван Момика снова сжег Коран в Швеции

Салван Момика снова сжег Коран в Швеции

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