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Салван Момика снова сжег Коран в Швеции

Коран
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Мигрант Салван Момика провел очередную акцию по осквернению Корана в Швеции. На этот раз он сжег священную книгу мусульман в городе Мальме.

Сожжение Корана было уже не в первый раз совершено в Швеции. И снова мероприятие фактически состоялось под охраной шведской полиции.

Акцию организовал все тот же мигрант Салван Момика, который ранее уже устраивал такие "перформансы".

"Во время воскресной демонстрации Салвана Момики, где он сжег Коран на улице Вернхемсторгет в Мальме, к нему пытался прорваться человек, но был задержан полицией"

– шведские СМИ

На месте событий были порядка 200 человек. Журналисты оценили атмосферу во время сожжения как "напряженную".

В полиции уточнили, что задержан был не один, а несколько человек.

Дания откажется от сожжения Корана

Дания откажется от сожжения Корана

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