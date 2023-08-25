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Дания откажется от сожжения Корана

Дания откажется от сожжения Корана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Дании намерены запретить сожжение Корана. Решение станет реакцией на серию сожжений книги мусульман в Швеции, которая спровоцировала протесты в разных странах.

Запрет на сожжение Корана могут ввести в Дании, сообщает французское издание со ссылкой на министерство юстиции европейской страны.

Как отметили авторы, данное решение связано с серией сожжений книги мусульман в Швеции в этом году.

Сожжение Корана в Швеции

Акции с сожжением Корана активно проводятся в Швеции в этом году. В январе датский ультранационалист Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у здания турецкой дипмиссии в Стокгольме. Подобного рода провокация была совершена и 28 июня в день празднования Курбан-байрама. Ее совершил выходец из Ирака.

Осквернение Корана спровоцировало протесты в странах Исламского мира. Поступок Палудана стал поводом для препятствования вхождения Швеции в НАТО со стороны Анкары.

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