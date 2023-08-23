Сожжение Корана в Дании: датский дипломат вызван в МИД Турции

Опубликовано: 19:05, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анкара в очередной раз заявила Копенгагену протест в связи с осквернением Корана, которое было произведено в столице Дании. Для этого в турецкое внешнеполитическое ведомство вызывался датский дипломат.

Турецкая сторона снова выразила недовольство в связи продолжающимися в Копенгагене акциями по сожжению священного для мусульман Корана, сообщил источник в МИД Турции.

"Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вызван в министерство сегодня (23 августа) в связи с продолжающимся сожжением священного Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран"

– представитель турецкой дипломатии

Как пишет ТАСС, он также уточнил, что временный поверенный отправляется в посольство уже не в первый раз. Ранее его вызывали в ведомство накануне, а также в понедельник и пятницу.