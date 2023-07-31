В Дании сказали "нет" сожжению Корана

Необходимо ввести полный запрет на осквернение религиозных святынь в Дании на законодательном уровне, заявил организатор демонстрации против сожжения Корана Муртада Алшави.
Он считает, что внесение законопроекта о запрете акций по осквернению религиозных писаний прекратит насмешки и ненависть к определенной группе населения страны.
Ранее в столице Дании состоялась демонстрация, участники которой выступали против сожжения Корана. Она прошлу у здания королевского дворца Кристиансборгом в Копенгагене.
Акции по сожжению Корана
В последнее время в Дании участились случаи проведения акций по сожжению Корана. Организаторами данных провокаций выступают в основном представители ультраправых организаций.
Подобные акции проводились и в Швеции. Так, 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, был осквернен Коран. В начале года националист Расмус Палудан сжег священную для мусульман книгу в Копенгагене.