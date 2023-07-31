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Новое сожжение Корана состоится сегодня в Швеции

Новое сожжение Корана состоится сегодня в Швеции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В шведской столице вновь дали разрешение на право сжечь Коран активисту-провокатору. Демонстрацию он назначил на 14.00 мск, место действия - площадь перед парламентом страны.

В Стокгольме в 14.00 по московскому времени состоится очередная акция по сожжению Корана.

Организатор акции - Салван Наджем, активист, которому не в первой сжигать священную для мусульман книгу.

"Я буду сжигать Коран до тех пор, пока его не запретят", - заявил он сегодня, передает шведское издание Expressen.

Сожжение Корана сегодня активист проведет возле здания парламента Швеции - Риксдага. У мужчины, как и в прошлые разы, есть разрешение на данную демонстрацию от полиции города.

На фоне участившихся в скандинавских странах акций по сожжению Корана, альтернативную демонстрацию недавно провел мусульманин. Он получил право на то, чтобы сжечь Тору и Библию, однако отказался это делать, и призвал других людей уважать друг друга и чужую религию.

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