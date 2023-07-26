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"Датские патриоты" дважды за сутки сожгли Коран

&quot;Датские патриоты&quot; дважды за сутки сожгли Коран
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Радикалы из Дании устроили две акции по сожжению Корана в Копенгагене. Одна из них прошла возле посольства Пакистана, другая – возле здания дипмиссии Ирака.

Две акции по сожжению Корана устроили сегодня в Копенгагене у зданий посольств Пакистана и Ирака местные радикалы. Организаторами провокаций были члены группировки "Датские патриоты".

Сперва акт сожжения Священного Писания прошел у здания дипломатической миссии Пакистана в Дании. Проходившая мимо женщина решила защитить книгу от осквернения и попыталась остановить радикала, однако в дело вмешалась полиция.

Отобрав Коран у женщины, сотрудник правоохранительных органов вернул экстремисту Священную для мусульман книгу, которая позже подверглась сожжению.

Другой инцидент произошел возле иракского посольства в Копенгагене. Два молодых члена "Датских патриотов", помимо Корана, сожгли и флаг Ирака. Провокация транслировалась в социальных сетях.

Стоит добавить, что это уже не первый случай, когда радикалы оскверняют Коран. Ранее "Датские патриоты" также устраивали подобного рода провокации. Еще раньше акции сожжения проходили в Швеции.

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