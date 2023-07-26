Россия и ООН осудили акцию с сожжением Корана в Дании

Опубликовано: 13:30, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва и Генассамблея ООН осудили акцию, в ходе которой в Дании был сожжен Коран. По словам официального представителя МИД РФ, недопустимо проявлять неуважение к любой религии.

Российские власти осудили акцию, во время которой в Копенгагене была сожжена священная для всех мусульман книга – Коран. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы резко осуждаем это [сожжение Корана в Дании] и аналогичные экстремистские акты. Проявлять неуважение к любой религии неуместно"

– Мария Захарова

Важно отметить, что Генассамблея ООН приняла решение о том, что осквернение священных книг будет рассматриваться как нарушение международного права.

Напомним, что акция, в ходе которой был осквернен Коран, была проведена датскими экстремистами у посольств Египта и Турции в датской столице. Ранее подобное кощунственное мероприятие проводилось у посольства Ирака.