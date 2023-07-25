В Турции осудили очередную акцию по осквернению Корана в Дании

МИД Турции осудил сожжение Корана в Дании, подчеркнув в распространенном сообщении, что подобные акции ведут к дестабилизации порядка и наносят вред «культуре совместного проживания».
«Мы самым решительным образом осуждаем проведенную сегодня вслед за вчерашней акцию у нашего посольства в Копенгагене, направленную против нашей священной книги. <...> Подобные акции не только оскорбляют миллиарды мусульман, но и наносят ущерб общественному миру и культуре совместного проживания. Власти Дании должны принять необходимые меры, чтобы не допустить повторения этого преступления на почве ненависти»
– МИД Турции
Напомним, что данная акция прошли у посольств Египта и Турции в датской столице. Ранее подобное кощунственное мероприятие имело место у посольства Ирака.