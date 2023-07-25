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В Турции осудили очередную акцию по осквернению Корана в Дании

В Турции осудили очередную акцию по осквернению Корана в Дании
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Акции в Дании, участники которых оскверняют священную для мусульман книгу – Коран, ведут к напряженности и дестабилизации. Об этом заявили МИД Турции, призвав власти страны принять меры для недопущения подобных преступлений.

МИД Турции осудил сожжение Корана в Дании, подчеркнув в распространенном сообщении, что подобные акции ведут к дестабилизации порядка и наносят вред «культуре совместного проживания».

«Мы самым решительным образом осуждаем проведенную сегодня вслед за вчерашней акцию у нашего посольства в Копенгагене, направленную против нашей священной книги. <...> Подобные акции не только оскорбляют миллиарды мусульман, но и наносят ущерб общественному миру и культуре совместного проживания. Власти Дании должны принять необходимые меры, чтобы не допустить повторения этого преступления на почве ненависти»

– МИД Турции

Напомним, что данная акция прошли у посольств Египта и Турции в датской столице. Ранее подобное кощунственное мероприятие имело место у посольства Ирака.

Коран осквернили в Дании

Коран осквернили в Дании

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