В Турции осудили очередную акцию по осквернению Корана в Дании

Опубликовано: 23:02, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Акции в Дании, участники которых оскверняют священную для мусульман книгу – Коран, ведут к напряженности и дестабилизации. Об этом заявили МИД Турции, призвав власти страны принять меры для недопущения подобных преступлений.

МИД Турции осудил сожжение Корана в Дании, подчеркнув в распространенном сообщении, что подобные акции ведут к дестабилизации порядка и наносят вред «культуре совместного проживания».

«Мы самым решительным образом осуждаем проведенную сегодня вслед за вчерашней акцию у нашего посольства в Копенгагене, направленную против нашей священной книги. <...> Подобные акции не только оскорбляют миллиарды мусульман, но и наносят ущерб общественному миру и культуре совместного проживания. Власти Дании должны принять необходимые меры, чтобы не допустить повторения этого преступления на почве ненависти»

– МИД Турции

Напомним, что данная акция прошли у посольств Египта и Турции в датской столице. Ранее подобное кощунственное мероприятие имело место у посольства Ирака.