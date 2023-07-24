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Коран осквернили в Дании

Коран осквернили в Дании
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Акцию сожжения Корана устроила группа "Датские патриоты" перед иракским посольством в Копенгагене. Провокаторы уже проводили подобную акцию и транслировали ее в соцсетях.

Перед зданием иракского посольства в Копенгагене осквернили Коран, сообщает издание Reuters.

Организаторами данной провокации стала группа "Датские патриоты". Ранее члены этой группы проводили подобную акцию и транслировали ее в прямом эфире в социальных сетях.

Тогда датское внешнеполитическое ведомство осудило сожжение Корана, заявив при этом о праве на мирный протест.

Ранее подобные выходки были в Швеции. 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме прошла акция по сожжению Корана, с одобрения местных властей. Инцидент осудили в ряде государств, включая России. 

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