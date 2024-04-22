Хикмет Гаджиев напомнил о минной угрозе, с которой жители Азербайджана сталкиваются ежедневно

Помощник президента Азербайджана напомнил о том, что граждане Азербайджанской Республики ежедневно сталкиваются с минами, которые были установлены ВС Армении на территории страны.

Мирное население Азербайджана ежедневно сталкивается с минной угрозой на территории страны. Такое сообщение опубликовал на своей странице в соцсети «Х» помощник президента республики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что угроза исходит от мин, которые были установлены вооруженными силами Армении.

Гаджиев также рассказал о том, что сегодня вновь произошел взрыв армянской мины. В результате инцидента серьезные травмы получил один из сотрудников Агентства республики по разминированию.