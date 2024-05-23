Ильхам Алиев: Азербайджан остается одним из самых загрязненных минами государств

Азербайджан после победного окончания войны и освобождения от армянской оккупации столкнулся с проблемой минирования своих территорий и обилием неразорвавшихся боеприпасов, которые продолжают уносить жизни людей.

Почти 30-летний армяно-азербайджанский конфликт и последствия оккупации земель Азербайджана Арменией оставили свой страшный след – освобожденные земли страны буквально нашпигованы минами, а Азербайджан входит в число стран, наиболее загрязненных минами в мире – только по приблизительным оценкам на 12% территории страны насчитывается около 1,5 млн мин и неизвестное количество неразорвавшихся боеприпасов, - говорится в обращении президента страны Ильхама Алиева к участникам двухдневной международной конференции "Сокращение воздействия мин на окружающую среду – Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего", начавшейся сегодня в Зангилане.

В конференции участвуют посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, международные эксперты и представители общественности.

"С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин, большинство из них мирные жители, из них 68 погибли, 293 получили серьезные ранения. В целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3400 наших граждан, из них 358 детей и 38 женщин"

- обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева

Одна из основных причин сложившейся ситуации - отказ Армении предоставить точные карты мин, установленных ею на территории Азербайджана, включая мины-ловушки на дорогах, кладбищах и других гражданских объектах, расположенных за бывшей линией соприкосновения.