Освобожденные села Газахского района нашпигованы армянскими минами

Освобождая оккупированные территории, власти Армении оставляют на них смертельно опасные "подарки", которые и в мирное время продолжают уносить жизни и наносят увечья мирным гражданам Ахербайджана.

Передавая Азербайджану четыре села в Газахском районе, Армения не потрудилась разминировать их - практически все мины, найденные в этих селах, произведены в Армении, сообщил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

"Как и другие наши территории, четыре газахских села нашпигованы минами. Выявлено достаточно противопехотных мин армянского производства. Процесс разминирования, вероятно, завершится в ближайшее время, потому что территория не очень большая. Со следующего месяца мы будем проводить мониторинг освобожденных от оккупации сел Газаха"

- Хафиз Сафиханов

Работы по разминированию здесь ведутся форсированными темпами, как и на других освобожденных от оккупации территориях, однако все равно усилий недостаточно, несмотря на поддержку международных ассоциаций. Несколько дней назад к работам были привлечены машины по разминированию азербайджанского производства, что позволит ускорить процесс, добавил Сафиханов.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что 24 мая Госпогранслужба Азербайджана взяла под контроль 4 возвращенных села Газахского района. По итогам работ по делимитации была определена линия границы, протяженность определенного участка составила 12,7 км. В результате Азербайджану были возвращены четыре села Газахского района Азербайджана: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджылы. Общая их площадь составляет 6,5 кв км.