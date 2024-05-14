Пашинян показал карту для делимитации границы Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении продемонстрировал карту, на основании которой идет процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Никол Пашинян показал ее в парламенте.

Армянский премьер представил общественности карту, в соответствии с которой делимитируется граница между Азербайджаном и Арменией. Никол Пашинян показал ее в ходе правительственного часа в Национальном собрании.

Глава государства подчеркнул неприемлемость предъявляемых ему обвинений в якобы "территориальных уступках" в Тавушской области, ведь в действительности в ходе делимитации просто воспроизводится граница, уже существующая де-юре.

"Я бы считал это успехом, потому что Армения впервые в своей истории переговорным путем формирует, создает границу и закладывает основу суверенитета, государственности, дальнейшего развития"

– Никол Пашинян

Армянский лидер напомнил, что, подписав Алма-Атинскую декларацию в 1991 году, Армения согласилась, что ее границы как независимой страны совпадают с границами Армянской ССР.

Соответственно, обратил внимание он, во время делимитации суверенная территория Армении не "передавалась Азербайджану", а напротив, была зафиксирована на подвергшихся делимитации участках.

Что касается карты, на основании которой ведутся работы "на земле", то Пашинян продемонстрировал копию карты 1976 года. Именно эта карта применялась Генштабом СССР, она была принята советскими геодезическими службами и отражает ратифицированные в 1969 году границы АрмССР и АзССР. Премьер добавил, что на базе этой карты современные армянские специалисты восстановили путь, по которому проходит вся граница страны.