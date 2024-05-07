Время подписать мирный договор с Азербайджаном пришло – Пашинян

Никол Пашинян сообщил, что настало время включить достигнутые с Азербайджаном соглашения в мирный договор и заключить его.

Армянский премьер Никол Пашинян на саммите демократии в Копенгагене сообщил, что время заключить мирный договор с Азербайджаном пришло.

Он напомнил, что недавно Баку и Ереван достигли договоренности о начале делимитации границы на основе Алматинской декларации 1991 года.

Глава правительства подчеркнул, что данный процесс является реализацией договоренности, которая была достигнута в октябре 2022 года в Праге.

«Пришло время включить и отразить эти договоренности в мирном договоре и подписать его… Мы готовы двигаться в направлении реализации достигнутых договоренностей»

- Никол Пашинян

Пашинян добавил, что Армения верит в то, что долговечный и стабильный мир являются истинным и самым желанным спутником демократии.