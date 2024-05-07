Байрамов: прямые переговоры Баку и Еревана – самый позитивный формат

Джейхун Байрамов назвал переговоры между Баку и Ереваном самым позитивным форматом. Он добавил, что некоторые институты ОБСЕ утратили свои способности.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов сообщил, что прямые переговоры между Баку и Ереваном являются самым позитивным форматом.

Министр заявил, что Азербайджан очень позитивно воспринимает последнее развитие отношений с Арменией, назвав это историческим результатом. Он выразил надежду, что работа в этом направлении будет продолжена в позитивном ключе.

"Уже с февраля возобновились интенсивные переговоры. В целом мы оцениваем переговоры положительно. Наши ожидания должны соответствовать. Это довольно важный и сложный процесс"

- Джейхун Байрамов

Он отметил, что за 30 лет работы институтов ОБСЕ, которые были направлены на решение конфликта, не было предпринято никаких практических шагов. Министр считает, что данные институты утратили свои способности.