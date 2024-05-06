Вестник Кавказа

Мир между Азербайджаном и Арменией возможен – Госдеп

Мир между Азербайджаном и Арменией возможен – Госдеп
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон по-прежнему не сомневается в возможности Баку и Еревана достичь мира, сообщили в Госдепе. Представитель ведомства заверил, что США продолжат поддерживать Азербайджан и Армению на пути к миру.

В Госдепе позитивно оценивают перспективы достижения мира Азербайджаном и Арменией, сообщил первый зам пресс-секретаря американского дипломатического ведомства Ведант Патель.

"Мы продолжаем верить, что мир возможен"

– дипломат

Он подчеркнул, что работа над продвижением к миру продолжается, в ней участвуют в том числе госсекретарь Энтони Блинкен и другие.

Патель признал, что не обладает данными о том, как протекают азербайджано-армянские переговоры.

"Но мы продолжим поддерживать этот процесс"

– представитель Госдепа

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