Ереван заявил о стремлении к длительному миру с Баку

В Армении оценили переговоры с Азербайджаном в Алматы как конструктивные. Главы МИД двух стран обсуждали мирное соглашение, которое может быть достигнуто к ноябрю 2024 года. Заключение мирного договора поможет установлению длительного мира в регионе, отметили в Ереване.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян дал оценку состоявшимся в Алматы на прошлой неделе переговорам с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Последние переговоры были конструктивными"

– Мирзоян

Переговоры сторон по мирному соглашению продолжатся пока не будут устранены все разногласия.

"Процесс продолжается - на основе тех принципов, о которых мы не раз заявляли"

– Мирзоян

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет способствовать установлению стабильного и длительного мира на Южном Кавказе, заявил глава армянского МИД.

По мнению министра, Баку и Еревану не стоит ограничиваться мирным соглашением, можно пойти дальше и разблокировать все транспортные коммуникации в регионе. Он отметил, что армянская сторона не только готова, но и заинтересована в восстановлении транспортного сообщения, включая железнодорожное сообщение с Азербайджаном.

Министр подчеркнул, что делимитация в рамках Алма-Атинской декларации важна для мира в регионе и предостерег тех, кто выступает против делимитации границ.

"Подрывая Алма-Атинскую декларацию и основанный на ней мирный процесс эти люди, не могу сказать сознательно или нет, подрывают армянскую государственность и территориальную целостность. В лучшем случае неосознанно, в худшем – под диктовкой другого государства"

– Мирзоян

Переговоры глава МИД Азербайджан и Армении в Алматы состоялись 10-11 мая, на встрече Байрамов и Мирзоян обсудили успехи в процессе делимитации и положения проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", по которым остаются вопросы.