Ереван заявил о стремлении к длительному миру с Баку

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян дал оценку состоявшимся в Алматы на прошлой неделе переговорам с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Последние переговоры были конструктивными"
– Мирзоян
Переговоры сторон по мирному соглашению продолжатся пока не будут устранены все разногласия.
"Процесс продолжается - на основе тех принципов, о которых мы не раз заявляли"
– Мирзоян
Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет способствовать установлению стабильного и длительного мира на Южном Кавказе, заявил глава армянского МИД.
По мнению министра, Баку и Еревану не стоит ограничиваться мирным соглашением, можно пойти дальше и разблокировать все транспортные коммуникации в регионе. Он отметил, что армянская сторона не только готова, но и заинтересована в восстановлении транспортного сообщения, включая железнодорожное сообщение с Азербайджаном.
Министр подчеркнул, что делимитация в рамках Алма-Атинской декларации важна для мира в регионе и предостерег тех, кто выступает против делимитации границ.
"Подрывая Алма-Атинскую декларацию и основанный на ней мирный процесс эти люди, не могу сказать сознательно или нет, подрывают армянскую государственность и территориальную целостность. В лучшем случае неосознанно, в худшем – под диктовкой другого государства"
– Мирзоян
Переговоры глава МИД Азербайджан и Армении в Алматы состоялись 10-11 мая, на встрече Байрамов и Мирзоян обсудили успехи в процессе делимитации и положения проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", по которым остаются вопросы.