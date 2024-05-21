Азербайджан и Армения разместили пограничников на делимитированных участках границы

Сотрудник Госпогранслужбы Азербайджана с сегодняшнего дня берут под контроль 4 возвращенных села Газахского района. Армянские пограничники со своей стороны берут на себя охрану делимитированных участков границы в Тавушской области.

Азербайджанские пограничники сегодня взяли под контроль территорию четырех возвращенных сел Газахского района Азербайджана: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджылы. Такое сообщение распространила служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

В нем напоминается, что, согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, для освобождения от оккупации этих сел, 19 апреля Госкомиссия по делимитации госграницы между АР и РА подписала протокол 8-го заседания комиссии по вопросам делимитации госграницы и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном.

Для реализации документа были проведены геодезические измерения на местности в соответствии с координатами линии границы. После уточнения был составлен технический протокол. Он содержит результаты совместных полевых работ, а именно протокол-описание прохождения линии границы.

Технический протокол был согласован 15 мая в ходе 9-й встречи комиссий на азербайджано-армянской границе, тогда же стороны подписали соответствующий протокол комиссий.

Таким образом, по итогам работ по делимитации была определена линия границы, протяженность определенного участка составила 12,7 км. В результате Азербайджану были возвращены четыре села Газахского района Азербайджана: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджылы. Общая их площадь составляет 6,5 кв км.

"Сегодня территории этих сел взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики"

– Служба вице-премьера

Армянские пограничники

Со своей стороны СНБ Армении сообщила, что сегодня армянские пограничные войска официально берут на себя охрану участков границы в Тавушской области. Армянские пограничники размещаются на участках:

1,9 км в районе села Беркабер;

4,9 км у сел Воскепар (Аскипара) и Баганис.

Что касается охраны участка протяженностью 5,8 км в районе села Киранц (Гюней), то до 24 июля текущего года она будет осуществляться по переходной схеме.

В СНБ отметили, что аналогично с сегодняшнего дня те же участки границы Азербайджана будут охранять подразделения Госпогранслужбы Азербайджана.

Азербайджан и Армения продвигаются по пути нормализации

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" пояснил, что таким образом происходит один из завершающих этапов делимитации и демаркации на данном участке границы.

"Соответственно, это демонстрирует постепенное продвижение сторон по пути нормализации и урегулирования противоречий, которые сохраняются в частности по вопросу демаркации и делимитации границы", – указал он.

Тасиц уточнил, что делимитированный участок относительно небольшой – он составляет порядка 12 км, при том, что протяженность всей границы больше тысячи километров, но, по его словам, тем не менее, важно, что на этом участке делимитация близится к завершению.

Далее, рассказал эксперт, делимитация продолжится, и сторонам необходимо будет договариваться по каждому конкретному участку. "Сами стороны заявляли, что, возможно, этот процесс продлится несколько лет. Известно также, что у Азербайджана и у Армении не до конца делимитирована, например, их граница с Грузией. То есть до сих пор у Армении с Грузией и у Азербайджана с Грузией сохраняются противоречия по поводу определенных участков. Поэтому процесс делимитации армяно-азербайджанской границы, очевидно, затянется и будет идти параллельно с переговорами по поводу мирного договора, в котором, помимо вопросов демаркации и делимитации, есть ряд других проблем, связанных, например, с открытием транспортных коммуникаций", – заключил Константин Тасиц.