Вестник Кавказа

Тайный сговор, изменивший мир: Первая Мировая глазами Максима Шевченко

Летом 1914 года был убит наследник Австро-Венгрии Франц Фердидант. Смерть эрцгерцога привела к тому, что напряжение, накопившееся между великим державами Европы, вылилось в конфликт колоссального масштаба. Разразилась Первая мировая война, унесшая жизни десятки миллионов людей, разрушившая государства, сломавшая привычный мировой порядок. 

Была ли возможность предотвратить глобальное столкновение, что послужило причиной начала войны, кому она была выгодна, как это отразилось на дальнейшем ходе истории — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

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