Программу развития горных территорий Дагестана могут разработать на федеральном уровне

Горные территории Дагестана могут получить собственную программу развития. За ее разработку выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале после рабочего визита в Гумбетовский район.
«Необходима актуальная нормативно правовая база по развитию горной зоны, которая коррелировалась бы с программами на федеральном уровне, которых на данный момент нет. В Дагестане есть серьезные наработки в этой части. Развитие горной местности России, поддержка людей, живущих на своих исконных территориях – это наша стратегическая задача. В Дагестане, в других регионах Северного Кавказа, других регионах»
- Султан Хамзаев
После поездки Хамзаев планирует обратиться с соответствующим предложением к руководителю РД Сергею Меликову и Председателю Правительства республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову.
Горные территории Дагестана занимают почти половину всей площади республики. Там расположено более 1100 сел и деревень. Их населяет около 900 тыс человек – треть всего населения РД.
Напомним, что не так давно, горные пчеловоды получили поддержку своего хозяйства. Им будут компенсировать затраты на закупку оборудования и обустройство садов для пчел.