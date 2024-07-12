Программу развития горных территорий Дагестана могут разработать на федеральном уровне

Визит в Гумбетовский район совершил депутат Госдумы Судтан Хамзаев. После этого он решил, что горным территориям Дагестана необходима программа развития, которая бы соответствовала федеральному уровню. Его идея будет предложена руководителю республики.

Горные территории Дагестана могут получить собственную программу развития. За ее разработку выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале после рабочего визита в Гумбетовский район.

«Необходима актуальная нормативно правовая база по развитию горной зоны, которая коррелировалась бы с программами на федеральном уровне, которых на данный момент нет. В Дагестане есть серьезные наработки в этой части. Развитие горной местности России, поддержка людей, живущих на своих исконных территориях – это наша стратегическая задача. В Дагестане, в других регионах Северного Кавказа, других регионах»

- Султан Хамзаев

После поездки Хамзаев планирует обратиться с соответствующим предложением к руководителю РД Сергею Меликову и Председателю Правительства республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову.

Горные территории Дагестана занимают почти половину всей площади республики. Там расположено более 1100 сел и деревень. Их населяет около 900 тыс человек – треть всего населения РД.

Напомним, что не так давно, горные пчеловоды получили поддержку своего хозяйства. Им будут компенсировать затраты на закупку оборудования и обустройство садов для пчел.